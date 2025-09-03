Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 13:43

Суд арестовал столичную студентку за репост ЛГБТ-мема

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Студентка одного из столичных вузов получила 10 суток ареста за репост мема с тематикой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, на юмористической картинке присутствовал кот в костюме чародея и указание на нетрадиционные отношения между мужчинами.

Картинка также отсылала к употреблению энергетических напитков. Студентка отказалась комментировать инцидент, добавили в Mash.

Ранее председатель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал провести проверку после фестиваля с участием подростков — представителей ЛГБТ, сатанистов и квадроберов в московском парке Царицыно. Он добавил, что направил соответствующее обращение в МВД и Следственный комитет России.

Кроме того Московский городской суд назначил бывшему депутату Госдумы Александру Баранникову административный штраф за пропаганду ЛГБТ в соцсетях. Правонарушение установили столичные полицейские из Центра противодействия экстремизму. В частности, суд установил, что Баранников разместил в Сети анкету для знакомств со своей фотографией.

Москва
студенты
аресты
ЛГБТ
