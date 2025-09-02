Сенатор рассказала, когда можно требовать срубить дерево на участке соседа Сенатор Епифанова: если тень от соседского дерева мешает, его можно срубить

Если тень от соседского дерева мешает, можно потребовать обрезать или срубить его, заявила сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова. По ее словам, переданным RT, такое требование является законным, если хозяева затененного участка лишаются возможности полноценно пользоваться своей землей.

При планировании посадок на своем участке необходимо учитывать интересы своих соседей. Недопустимо создавать им долговременное затенение, которое препятствует ведению хозяйства или комфортному проживанию на участке, — заявила она.

Ранее стало известно, что дачников могут наказать не только за выращивание запрещенных растений на участке, но и за сорняки. Как пояснила юрист Полина Тришина, нарушением будет считаться наличие сорных растений высотой более метра. Кроме того, за сорняки оштрафуют и в том случае, если они мешают соседям.