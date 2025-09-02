Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 14:06

Сенатор рассказала, когда можно требовать срубить дерево на участке соседа

Сенатор Епифанова: если тень от соседского дерева мешает, его можно срубить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если тень от соседского дерева мешает, можно потребовать обрезать или срубить его, заявила сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова. По ее словам, переданным RT, такое требование является законным, если хозяева затененного участка лишаются возможности полноценно пользоваться своей землей.

При планировании посадок на своем участке необходимо учитывать интересы своих соседей. Недопустимо создавать им долговременное затенение, которое препятствует ведению хозяйства или комфортному проживанию на участке, — заявила она.

Ранее стало известно, что дачников могут наказать не только за выращивание запрещенных растений на участке, но и за сорняки. Как пояснила юрист Полина Тришина, нарушением будет считаться наличие сорных растений высотой более метра. Кроме того, за сорняки оштрафуют и в том случае, если они мешают соседям.

участки
дачи
деревья
сенаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о создании списка традиционных ценностей БРИКС
В горах Краснодарского края пропал опытный альпинист
Военэксперт назвал способ высадить десант в Одессе
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.