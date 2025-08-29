День знаний — 2025
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки

Юрист Тришина: за сорняки на участке могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей

Дачников могут наказать не только за выращивание запрещенных растений на участке, но и за сорняки, рассказала NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. Нарушением будет считаться наличие сорных растений высотой более метра. Кроме того, за сорняки оштрафуют и в том случае, если они мешают соседям.

Если ваши сорняки перебираются на участок соседа, и он пожалуется, вас могут оштрафовать — до 1,5 тысячи рублей. Наличие сорных растений высотой более одного метра является одним из нарушений. Если через год после выявления зарослей сорняков ситуация не изменится, участок считается неиспользуемым и подлежит изъятию, — сказала Тришина.

Кроме того, штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей можно получить за нескошенную перед участком траву.

Ранее эксперты Роскачества напомнили, что строительство колодца или скважины на дачном участке должно соответствовать определенным правилам, в противном случае нарушителям грозят штрафы.

Добыча воды на участке возможна, но только при определенных условиях. Во-первых, запрещено проводить взрывные работы. Во-вторых, водоносный горизонт не должен быть источником централизованного водоснабжения, а его уровень должен быть выше таких источников. Для личных нужд лицензия и специальное разрешение на использование воды не требуются, однако важно следовать установленным правилам.

