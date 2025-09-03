Саммит ШОС — 2025
Сливы в пряном медовом сиропе с коньяком

Сливы в пряном медовом сиропе с коньяком Сливы в пряном медовом сиропе с коньяком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такую заготовку можно подавать к сырной тарелке, мороженому или использовать как топпинг для блинчиков.

Ингредиенты необходимо подготовить в следующем количестве: на 1 килограмм слив возьмите 250 граммов цветочного меда, 100 миллилитров хорошего коньяка, 1 стакан питьевой воды, одну палочку корицы, 3–4 гвоздички и звездочку бадьяна.

Приготовление начинается с подготовки слив. Тщательно вымойте плоды, удалите плодоножки. Каждую сливу аккуратно надколите в нескольких местах зубочисткой, это необходимо для того, чтобы кожица не лопнула во время термической обработки и сливы остались целыми. Плотно уложите подготовленные сливы в простерилизованные банки.

Теперь приготовьте сироп. В сотейнике смешайте воду и мед, добавьте все пряности. Доведите смесь до кипения на среднем огне, помешивая, пока мед полностью не растворится. Проварите сироп около пяти минут, чтобы пряности отдали свой аромат. Снимите сотейник с огня и влейте коньяк, тщательно перемешайте.

Залейте сливы в банках горячим сиропом, чтобы он полностью их покрыл. Накройте банки прокипяченными металлическими крышками. Далее необходимо провести стерилизацию. Поставьте банки в широкую кастрюлю с горячей водой, на дне которой лежит полотенце, чтобы стекло не лопнуло. Стерилизуйте литровые банки в течение пятнадцати минут с момента закипания воды. После обработки аккуратно извлеките банки, герметично закатайте крышки, переверните на крышку и укутайте одеялом до полного остывания. Храните заготовку в прохладном темном месте.

сливы
варенье
рецепты
домашние заготовки
