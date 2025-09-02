Саммит ШОС — 2025
Этот куст цветет два раза за сезон: выживает даже в самых суровых условиях

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вейгела — универсальный кустарник, который станет украшением сада благодаря своим невероятным преимуществам. Она отличается феноменальной морозостойкостью, легко адаптируется к любым почвам и не требует сложного ухода.

Это растение выживет даже в самых суровых условиях и поражает обильным и ярким цветением, которое повторяется дважды за сезон — в мае-июне и августе-сентябре вейгела окрашивает сад в розовые, красные или белые оттенки.

Вейгела устойчива к болезням, засухе и городским условиям, а ее быстрорастущие кусты создают живые изгороди всего за 2–3 года. Посадка осенью гарантирует 100% приживаемость: выберите солнечное место, подготовьте дренированную яму, добавьте компост и обильно полейте. Уже следующей весной вейгела порадует первыми цветами.

Ранее стало известно, какой нужно посадить многолетник, чтобы получить цветущий ковер на долгие годы.

