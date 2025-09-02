Этот цветок можно сажать всю осень: приживается на 100% даже в ноябре

Осень — идеальное время для посадки многолетников, но лишь один цветок гарантирует роскошное цветение даже при посадке в поздние сроки: это рудбекия. Она приживается на 100% даже в ноябре.

Яркие «солнышки» рудбекии не только устойчивы к морозам, но и успевают укорениться до зимы благодаря мощной корневой системе. Сажать этот цветок можно всю осень, выбирая солнечные участки с рыхлой почвой. Подготовьте лунку вдвое больше корневого кома, добавьте компост и дренаж, установите саженец без заглубления точки роста, полейте и замульчируйте торфом.

Рудбекия не требует сложного ухода, устойчива к болезням и уже на следующий год подарит обильное цветение с июля до осенних холодов, привлекая в сад бабочек и пчел. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет яркий сад без хлопот!

