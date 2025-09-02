День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:15

Этот цветок можно сажать всю осень: приживается на 100% даже в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осень — идеальное время для посадки многолетников, но лишь один цветок гарантирует роскошное цветение даже при посадке в поздние сроки: это рудбекия. Она приживается на 100% даже в ноябре.

Яркие «солнышки» рудбекии не только устойчивы к морозам, но и успевают укорениться до зимы благодаря мощной корневой системе. Сажать этот цветок можно всю осень, выбирая солнечные участки с рыхлой почвой. Подготовьте лунку вдвое больше корневого кома, добавьте компост и дренаж, установите саженец без заглубления точки роста, полейте и замульчируйте торфом.

Рудбекия не требует сложного ухода, устойчива к болезням и уже на следующий год подарит обильное цветение с июля до осенних холодов, привлекая в сад бабочек и пчел. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет яркий сад без хлопот!

Ранее был назван многолетник, который растет сам без подкормок: посейте осенью и забудьте о хлопотах.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали использовать данные из Росреестра
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна признает Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.