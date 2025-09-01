День знаний — 2025
Зимует без укрытия и вытесняет сорняки: с этим многолетником никаких хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Щучка дернистая — идеальный многолетник для сада, сочетающий феноменальную неприхотливость и круглогодичную декоративность. Он зимует без укрытия и вытесняет сорняки.

Ее преимущества: морозостойкость до -35 °C, способность расти на любых почвах — от бедных суглинков до заболоченных участков, устойчивость к болезням и вредителям, а также эффектный вид во все сезоны. Весной она образует аккуратные зеленые кочки, летом выпускает облака воздушных метелок, которые переливаются золотыми и бронзовыми оттенками, осенью приобретает медные тона, а зимой сохраняет форму под снегом.

Посадку осенью проводят в сентябре-октябре: выкопайте яму вдвое больше корневого кома, поместите деленку с сохраненными корнями, заглубите на 2–3 см, засыпьте грунтом и обильно полейте. Мульчирование торфом или компостом защитит растение в бесснежные зимы. Уже следующей весной щучка активно тронется в рост. С этим многолетником никаких хлопот!

Ранее был назван многолетник, который способен цвести 5 лет без пересадки и полива.

