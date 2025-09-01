День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 23:08

Подтопление складов в Череповце привело к эвакуации 13 человек

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Спасатели эвакуировали 13 человек с подтопленных складских территорий в Череповце Вологодской области после ливней, сообщил мэр города Роман Маслов в Telegram-канале. По его словам, продолжается работа по откачке воды и обеспечению безопасности.

Продолжаем устранять последствия непогоды. На улице Боршодской зафиксировано сильное подтопление складских территорий. Спасатели на лодке эвакуировали 13 человек. Некоторые предприниматели отказываются покидать склады — переживают за товар, — отметил Маслов.

Тем временем военные помогают устранять последствия схода оползня со склона на проспекте Победы в Череповце, который был вызван мощным ливнем. Маслов уточнил, что в настоящее время на месте развернута мощная насосная станция производительностью 110 литров в секунду для откачки воды.

До этого здание инфекционной больницы в Биробиджане получило повреждения из-за ураганного ветра и ливней. Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала, что угрозы для пациентов нет, больница продолжает работу в штатном режиме.

