03 сентября 2025 в 13:36

Россияне ответили, кто должен больше зарабатывать в отношениях

NEWS.ru: 41% россиян считают, что мужчина должен зарабатывать больше женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина россиян (41%) считают, что мужчина должен зарабатывать больше женщины, следует из результатов опроса, проведенного в Telegram-канале News.ru. Исследование проводилось в эту среду, 3 сентября. Участие в нем приняли три тысячи человек.

Среди опрошенных только 6% ответили, что женщина в отношениях должна зарабатывать больше, чем мужчина. При этом большинство россиян (53%) убеждены, что неважно, кто и сколько зарабатывает. По их мнению, главное — любовь.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый пятый россиянин (20%) оказался не готов встречаться с женщинами с более высоким доходом. При этом большинство россиян (61%) готовы начать отношения с такой женщиной. Большинство российских женщин (65%) также выразили готовность встречаться с мужчиной с меньшим доходом, лишь 18% опрошенных высказались против таких отношений.

До этого опрос показал, что жители юга России и Поволжья оказались более довольны жизнью, чем население Москвы и Санкт-Петербурга. По данным аналитиков SuperJob, средний уровень удовлетворенности по стране составил 6,18 балла из 10.

