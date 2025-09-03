Космонавт озвучил, что нужно новой космической станции

На новой космической станции стоило бы установить беспроводную связь, заявил космонавт Кирилл Песков на послеполетной пресс-конференции. В то же время он подчеркнул, что космонавту важно исходить из предоставленных возможностей, передает корреспондент NEWS.ru.

Думаю, что я бы не принимал решение единолично, мы бы собрались большим коллективом и обсудили, что же необходимо, насколько реально это к воплощению. Так, что приходит на ум, это, пожалуй, пришло время делать беспроводную связь на станции. <...> Нюансы другие есть, их достаточно много. Но мы понимаем, что, помимо желаний, есть возможности тех, кто создает технику, и нам нужно каким-то образом приходить к консенсусу, взаимопониманию и всем вместе строить наше светлое космическое будущее, — сказал Песков.

В свою очередь космонавт Олег Кононенко предложил, чтобы космонавты на новой станции не выживали, а жили с комфортом. По его словам, каждый новый модуль должен отвечать за свою функцию. Так, по предложению космонавта, должен появиться отдельный медицинский модуль, отдельный модуль для занятия физкультурой, жилой модуль и модуль для экспериментов. Вместе с этим Кононенко высказался о желании установить кофемашину на новой станции.

Ранее Кирилл Песков рассказал о своих пищевых привычках во время пребывания в космосе. Он часто употреблял сухофрукты, чтобы компенсировать недостаток свежих продуктов на орбитальной станции.