Российский космонавт объяснил свое пристрастие к сухофруктам на работе

Российский космонавт Кирилл Песков рассказал, что, находясь в космосе, часто ел сухофрукты. Он пояснил, что таким образом закрывал потребовать в свежих продуктах, передает корреспондент NEWS.ru

Ел много сухофруктов. Это, скорее, не потому, что они такие вкусные, а потому, что свежих фруктов там не так много. В остальном ел все, все было вкусно, все понравилось, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что самым интересным впечатлением от первого полета в космос для него стало восприятие окружающего пространства. По его словам, на Земле можно говорить о площади помещения, а в космосе более важным становится его объем, что дает понимание об обширности места, где ты находишься.

До этого космонавт рассказал, что российская программа обучения полетам отличается от таковой в американской компании SpaceX бизнесмена Илона Маска самим подходом к подготовке. Он отметил, что отечественная программа напирает на углубленное изучение систем корабля.