03 сентября 2025 в 12:50

Космонавт Песков раскрыл самое интересное впечатление от первого полета

Космонавт Песков назвал восприятие пространства самым интересным за время полета

Кирилл Песков Кирилл Песков Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Российский космонавт Кирилл Песков заявил, что самым интересным впечатлением от первого полета в космос для него стало восприятие окружающего пространства. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на Земле можно говорить о площади помещения, а в космосе более важным становится его объем, что дает понимание об обширности места, где ты находишься.

Ты отстегиваешь ремни и понимаешь, что можешь перемещаться не только в плоскости, а этих плоскостей здесь бескрайнее множество. Это эмоционально добавляет очень много пространства, так скажем. Физически, понятно, не меняется, но воспринимаешь ты его иначе. Это было сюрпризом, — сказал Песков.

Космонавт пояснил, что космический корабль Crew Dragon изначально казался ему узким, однако в космосе стало понятно, на сколько на самом деле он широкий. Он также добавил, что даже самые долгие тренировки на специальных тренажерах не дадут настоящего понимания о том, как все устроено в космосе.

Ранее Песков рассказал, что российская программа обучения полетам отличается от таковой в американской компании SpaceX бизнесмена Илона Маска самим подходом к подготовке. Он отметил, что отечественная программа напирает на углубленное изучение систем корабля.

