Российский космонавт назвал различие программ подготовки в SpaceX и в РФ Космонавт Песков: в SpaceX не проводят углубленное изучение систем корабля

Российская программа обучения полетам отличается от таковой в американской компании SpaceX бизнесмена Илона Маска самим подходом к подготовке, заявил космонавт Кирилл Песков на послеполетной пресс-конференции. Он отметил, что отечественная программа напирает на углубленное изучение систем корабля, передает корреспондент NEWS.ru.

Если у нас упор идет на более углубленное изучение систем корабля, то в SpaceX таких глубоких знаний не давали. Но в целом подготовка тоже была достаточно серьезной, и, соответственно, в связи с тем, что не требовалось углубленное изучение систем, подготовка заняла меньше времени, чем на российском корабле, — сказал Песков.

Ранее Роскосмос опубликовал видео из боксов с мышами, которые были отправлены на космическую орбиту на аппарате «Бион-М» № 2. Всего на спутнике отправились 75 мышей и 1,5 тысячи мух-дрозофил. Аппарат проведет в космосе 30 суток и 19 сентября приземлится в степях Оренбургской области.

Прежде академик Российской академии космонавтики Александр Железняков объяснял, что содержание собак на Международных космических станциях создавало бы дополнительные трудности для космонавтов. Именно поэтому крупных животных перестали отправлять на МКС. Вдобавок к этому люди сосредоточились на изучении человеческого организма в таких сложных условиях.