03 сентября 2025 в 13:21

Погибшего в ДТП футболиста наградили посмертно

Президент Португалии посмертно наградил футболистов Диогу Жоту и Жорже Кошту

Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза посмертно наградил орденом заслуг бывших футболистов национальной сборной Диогу Жоту и Жорже Кошту, первый ранее скончался в аварии, сообщает SAPO. Церемония прошла с участием высших лиц государства: глава страны вручил награды родственникам игроков, а премьер-министр Луиш Монтенегру удостоил их медалью за спортивные заслуги.

Мероприятие включало открытие мемориальных памятников в честь Диогу Жоты и его брата Андре Сильвы на базе сборной Португалии. Памятники, на которых выгравированы фамилии и игровые номера футболистов, были представлены в присутствии представителей федерации, тренерского штаба и действующих игроков, включая Криштиану Роналду.

Диогу Жота трагически погиб 3 июля в автокатастрофе. Автомобиль «Ламборгини», в котором он находился вместе с братом Андре, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего улетел в кювет и загорелся. На момент гибели Диогу было 28 лет, его брату — 25 лет. Жорже Кошта скончался 5 августа в возрасте 54 лет.

Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года, в его составе стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего за английский клуб он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 голевых передач. В составе сборной Португалии он дважды выигрывал Лигу наций. Ранее футболист играл за испанский «Атлетико», португальский «Порту» и английский «Вулверхэмптон». Его брат Андре выступал за португальский «Пенафиел».

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дуайт Мухаммед Кави умер в возрасте 72 лет. Экс-спортсмен последние пять лет боролся с деменцией. Кави, включенный в Международный зал боксерской славы в 2004 году, завершил карьеру с впечатляющим рекордом: 41 победа (25 нокаутом), 11 поражений и 1 ничья в 53 профессиональных боях.

