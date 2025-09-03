Погибшего в ДТП футболиста наградили посмертно

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза посмертно наградил орденом заслуг бывших футболистов национальной сборной Диогу Жоту и Жорже Кошту, первый ранее скончался в аварии, сообщает SAPO. Церемония прошла с участием высших лиц государства: глава страны вручил награды родственникам игроков, а премьер-министр Луиш Монтенегру удостоил их медалью за спортивные заслуги.

Мероприятие включало открытие мемориальных памятников в честь Диогу Жоты и его брата Андре Сильвы на базе сборной Португалии. Памятники, на которых выгравированы фамилии и игровые номера футболистов, были представлены в присутствии представителей федерации, тренерского штаба и действующих игроков, включая Криштиану Роналду.

Диогу Жота трагически погиб 3 июля в автокатастрофе. Автомобиль «Ламборгини», в котором он находился вместе с братом Андре, потерял управление из-за лопнувшей шины, после чего улетел в кювет и загорелся. На момент гибели Диогу было 28 лет, его брату — 25 лет. Жорже Кошта скончался 5 августа в возрасте 54 лет.

Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года, в его составе стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего за английский клуб он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 голевых передач. В составе сборной Португалии он дважды выигрывал Лигу наций. Ранее футболист играл за испанский «Атлетико», португальский «Порту» и английский «Вулверхэмптон». Его брат Андре выступал за португальский «Пенафиел».

