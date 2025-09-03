Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией Экс-президент Польши Дуда: Киев пытался втянуть Варшаву в конфликт с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский с начала конфликта намеревался втянуть Польшу в военное противостояние с Россией, заявил бывший глава Польши Анджей Дуда. По его словам, Украина с первого дня искала тех, кто будет активно воевать на ее стороне, сообщает Do Rzeczy.

Они с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах. Очевидно, что они ищут тех, кто будет активно воевать на их стороне против русских. Это происходит с самого первого дня, — сказал Дуда.

Он также ответил на вопрос о том, что Зеленский давил на Варшаву, требуя признать, что упавшая 15 ноября 2022 года в Пшеводуво ракета якобы прилетела из России. Экс-президент отметил, что воспринял это «как попытку втянуть Польшу в конфликт».

Ранее Минобороны Польши сообщило, что на юго-востоке страны ведется строительство нового военно-тренировочного лагеря для подготовки украинских военнослужащих. Объект возводится на территории учебно-тренировочного центра сухопутных войск в городе Нова-Демба.

Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что подготовку в Польше прошли около 30 тысяч украинских военных. По данным Евросоюза на февраль, в странах сообщества подготовку прошли более 73 тысяч военнослужащих Украины по линии военной тренировочной миссии ЕС. Кроме того, Варшава проводит обучение украинских военных и в рамках двусторонних договоренностей.