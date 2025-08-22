В Польше назвали число подготовленных страной украинских солдат

Около 30 тысяч украинских военных прошли подготовку в Польше, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info.

Польша обучила около 30 тысяч украинских военных, — поделился глава Минобороны.

По данным Евросоюза на февраль, в странах сообщества подготовку прошли более 73 тысяч военнослужащих Украины по линии военной тренировочной миссии ЕС. Кроме того, Варшава проводит обучение украинских военных и в рамках двусторонних договоренностей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что около 10 стран рассматривали возможность направления своих войск на Украину в качестве гарантий безопасности. Первым этапом плана должно было стать обучение украинских военных силами британских и французских инструкторов.

В то же время первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что размещение войск ЕС на Украине будет расценено как прямое вмешательство в конфликт. Он заявил, что ВС РФ будут рассматривать такие силы как цель номер один, что приведет к эскалации конфликта.