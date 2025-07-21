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21 июля 2025 в 06:53

Польский президент попал в курьезную ситуацию перед журналистами

Fakt: Анджей Дуда упал с доски для джетсерфинга на глазах у прессы

Анджей Дуда Анджей Дуда Фото: IMAGO/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда угодил в неловкую ситуацию во время отдыха, упав с доски для джетсерфинга прямо на глазах у журналистов, сообщает издание Fakt. Инцидент произошел на популярном пляже Юрата, где польский лидер решил продемонстрировать свое мастерство в этом виде спорта.

Дуда известен как поклонник джетсерфинга и считает себя в нем опытным спортсменом. Этот современный вид активности предполагает катание на специальной доске, оснащенной электромотором, что позволяет развивать скорость до 50–60 км/ч и не зависеть от ветра.

Однако во время демонстрации своих навыков президент не смог удержать равновесие. Выйдя на доске в море, он потерял контроль и упал в воду.

Когда президент упал, ему на помощь быстро прибыли экстренные службы, — написали журналисты.

Местом происшествия стал пляж Юрата, расположенный в городе Ястарня на полуострове Хель (Поморское воеводство). Этот курорт славится чистыми водами Балтийского моря и идеально подходит для пляжного отдыха, купания и прогулок.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет не смог ответить на вопрос о расположении Калининграда и Сувалкского коридора. Конгрессмен Юджин Виндман задал вопросы о стратегически важных регионах, а министр попытался отшутиться. Политик опубликовал этот момент на своем YouTube-канале.

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