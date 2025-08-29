День знаний — 2025
29 августа 2025

«Фенербахче» уволил Моуринью после провала в Лиге чемпионов

Жозе Моуринью Жозе Моуринью Фото: IMAGO/Imago-Images/Emmefoto/Global Look Press

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» объявил в социальной сети Х об увольнении португальского специалиста Жозе Моуринью с поста главного тренера. Решение было принято после того, как команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в раунде плей-офф португальской «Бенфике».

Мы расстались с Жозе Моуринью, который был тренером нашей команды с сезона-2024/25. Мы благодарим его за вклад в развитие нашей команды и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, — сказано в сообщении.

Жозе Моуринью, которому 62 года, возглавлял «Фенербахче» с июня 2024 года. За свою тренерскую карьеру португалец руководил такими клубами, как «Порту», «Интер», «Рома», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Реал» Мадрид. В его активе две победы в Лиге чемпионов, трехкратное чемпионство Англии, титулы чемпиона Италии, Испании и Португалии, а также множество других национальных и европейских трофеев.

Ранее главный тренер «Сочи» Роберт Морено почувствовал недомогание во время матча Кубка России с «Краснодаром». Медики оказали ему помощь на стадионе, после чего тренер был направлен на обследование в клинику. Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем, и Морено самостоятельно покинул медицинское учреждение.

