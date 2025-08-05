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05 августа 2025 в 17:35

Скончался победитель Лиги чемпионов — 2004 из Португалии

На 54-м году жизни умер португальский полузащитник Кошта

Жорже Кошта Жорже Кошта Фото: Pedro Correia/Global Imagens/Atl/Zuma/TASS

На 54-м году жизни скончался бывший полузащитник португальской футбольной команды «Порту» Жорже Кошта, входивший в золотой состав клуба, который в 2004 году выиграл Лигу чемпионов под руководством Жозе Моуринью, сообщает газета A Bola. Причины смерти не уточняются.

Кошта провел в команде 15 лет (1990–2005), сыграв 324 матча и став восьмикратным чемпионом Португалии. Вместе с россиянином Дмитрием Аленичевым он выиграл «золотой дубль» еврокубков — Кубок УЕФА (2003) и Лигу чемпионов (2004).

После завершения карьеры он тренировал клубы Португалии, Румынии, Кипра и сборную Габона. В июне 2024 года вернулся в «Порту» на пост спортивного директора.

Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дуайт Мухаммед Кави умер в возрасте 72 лет. Экс-спортсмен последние пять лет боролся с деменцией. Кави, включенный в Международный зал боксерской славы в 2004 году, завершил карьеру с впечатляющим рекордом: 41 победа (25 нокаутом), 11 поражений и 1 ничья в 53 профессиональных боях.

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