Умер легендарный экс-чемпион мира по боксу Экс‑чемпион мира по боксу Кави умер после продолжительной борьбы с деменцией

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дуайт Мухаммед Кави умер в возрасте 72 лет, сообщила его сестра Ванда Кинг изданию ESPN. Экс-спортсмен последние пять лет боролся с деменцией.

Кави, включенный в Международный зал боксерской славы в 2004 году, завершил карьеру с впечатляющим рекордом: 41 победа (25 нокаутом), 11 поражений и 1 ничья в 53 профессиональных боях 811. Он владел титулами WBC в полутяжелом весе (1981–1983) и WBA в первом тяжелом весе (1985–1986).

После завершения спортивной карьеры Кави посвятил себя тренерской работе и социальной деятельности, помогая молодежи бороться с зависимостями. Его уникальный стиль боя, получивший название «Кэмденская Бензопила», навсегда останется в истории бокса.

Ранее сообщалось, что итальянский композитор Чельсо Валли, известный как автор хитов Адриано Челентано, ушел из жизни в возрасте 75 лет. Музыкант начал свою карьеру в конце 1970-х годов, а в 1980-х прославился как один из ключевых деятелей итало-диско. Особую известность ему принесла итало-американская группа Passengers, чьи хиты гремели на советских дискотеках.