«Помогал Карпову и Каспарову»: умер международный мастер по шахматам Заслуженный тренер СССР по шахматам Анатолий Быховский умер на 92-м году жизни

На 92-м году жизни умер заслуженный тренер СССР по шахматам, международный мастер и арбитр Анатолий Авраамович Быховский, сообщила пресс-служба Федерации шахмат России. Он скончался после продолжительной болезни. О месте и времени прощания сообщат дополнительно.

Быховский родился в 1934 году. Шахматами стал увлекаться еще в подростковом возрасте. В школьные годы уже выступал за сборную Москвы на всесоюзных соревнованиях. В 1963 году стал мастером спорта и выиграл чемпионат Москвы. В 1967 году стал старшим тренером молодежной сборной СССР. Для подготовки молодых шахматистов Анатолий Быховский придумал ряд соревнований, которые доказали свою эффективность и пользовались большой популярностью.

На индивидуальных чемпионатах мира и Европы помогал Анатолию Карпову, Гарри Каспарову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Василию Иванчуку и многим другим, — отметили в пресс-службе.

В 1975 году Быховский был удостоен звания заслуженный тренер СССР. За достижения в области шахмат также был награжден орденом «Знак Почета» в 1981 году, звания международного мастера 1982 году и международного арбитра в 1993 году.

