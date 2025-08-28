Риелтора обвинили в создании финансовой пирамиды

Риелтор из Подмосковья обвиняется в создании финансовой пирамиды, сообщает Telegram-канал Baza. По данным издания, она могла обмануть более 80 человек, выдумывая успешные строительные проекты. Общая сумма ущерба, по словам пострадавших, достигает 400 млн рублей.

Одной из жертв аферы стала женщина по имени Ольга, которая познакомилась с предполагаемой мошенницей на тематической конференции в 2023 году. Подозреваемая, представившаяся успешным застройщиком, сразу предложила Ольге вложить деньги в различные проекты. После личной встречи с организаторами пирамиды женщина решилась инвестировать сумму в размере 2 млн рублей. Первое время выплаты поступали исправно, что заставило инвестора поверить в надежность схемы. Впоследствии застройщица уговорила Ольгу вложить еще больше средств, в результате чего общая сумма ее инвестиций достигла 13,7 млн рублей.

В феврале 2024 года выплаты внезапно прекратились, а организаторы пирамиды исчезли. Расследование показало, что для привлечения средств мошенница использовала фальшивые стройки, поддельные отзывы и искусственно создавала образ успешного девелопера.

По данным Baza, хотя уголовное дело возбуждено и несколько человек уже признаны потерпевшими, официальные обвинения пока никому не предъявлены. Подозреваемая остается на свободе, а пострадавшие полагают, что она продолжает тратить полученные незаконным путем деньги.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года Центральный банк России обнаружил свыше четырех тысяч незаконных финансовых схем и мошеннических проектов. Этот показатель на 20% превышает данные аналогичного периода предыдущего года.