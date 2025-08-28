ВСУ атаковали Липецкую область метеозондами со взрывчаткой В Липецкой области сбили три метеозонда ВСУ со взрывчаткой

Украина применила метеозонды с боевыми зарядами для атаки на Липецкую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. По его данным, все воздушные шары были сбиты. Подобная тактика уже фиксировалась осенью 2024 года. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Объекты в Липецкой области пытались атаковать три метеорологических воздушных шара с боезарядами, — поделился собеседник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские системы ПВО уничтожили более 190 украинских беспилотников. Военное ведомство также проинформировало о перехвате двух ракет американской системы HIMARS.

До этого военный эксперт из ДНР Ян Гагин сообщил о блокировке крупной группировки ВСУ у водохранилища в Константиновке. По его словам, украинские военные оказались в огневом мешке, лишенные возможности получать снабжение и отступать. Эксперт подчеркнул, что у блокированного подразделения не осталось вариантов, кроме сдачи в плен или ликвидации.

Также стало известно, что российские подразделения вошли в северную часть Купянска, ключевого логистического узла для ВСУ. Город, который часто называют «третьей столицей Украины», оказался практически взят в клещи. Установление контроля над этим стратегическим пунктом позволит усилить позиции российской армии во всей Харьковской области. Минобороны РФ эти данные не комментировало.