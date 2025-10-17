Власти российского региона ответили на критику Никиты Михалкова

Руководство Липецкой области заявило о готовности оказывать всяческое содействие предпринимателям региона после критики режиссером Никитой Михалковым губернатора Игоря Артамонова в программе «Бесогон ТВ». Режиссер обвинил главу региона в блокировке инвестиционного проекта по строительству цеха птицефабрики стоимостью 4 млрд рублей.

Независимо от масштабов инвестиций и объемов оказываемой поддержки любые вопросы должны решаться строго в правовом поле. Со своей стороны правительство Липецкой области всегда готово оказывать содействие бизнесу региона в рамках своих полномочий, — заявили власти российского субъекта.

В своем выпуске Михалков привел заявление генерального директора компании «Экоптица» Эдуарда Кирьянова о том, что достигнутая на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году договоренность с губернатором о реализации проекта не выполняется. Также режиссер утверждал, что региональные власти игнорируют предпринимателя.

В ответном заявлении правительства подтвердилось, что «Экоптица» действительно получает государственную поддержку: с 2021 по 2025 год общий объем финансирования составил 1,4 млрд рублей, включая более 400 млн из регионального бюджета. В сентябре 2025 года Кирьянову было присвоено звание почетного гражданина Липецкого муниципального округа. Также он сообщал о самостоятельном переводе более 115 млн рублей для помощи участникам СВО.

Ранее Михалков выражал озабоченность по поводу возможной спекулятивности современных художественных фильмов, посвященных СВО. Он обращал внимание на риск искажения реальных событий и отмечал появление значительного числа «скороспелых» кинематографистов.