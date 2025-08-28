Диетолог обозначила главную проблему школьного питания

В российских школах зачастую уделяют больше внимания стоимости порции, а не качеству продуктов, заявила «Радио 1» диетолог Римма Мойсенко. Она отметила, что в большинстве учреждений питание уже готовое.

Большинство школ питаются организованно, и это регламентируется санитарными нормами, правилами в согласии с рационом и составом продуктов. Но там есть один большой минус — зачастую внимание уделяется конкретной стоимости порции, а не качеству, — подчеркнула Мойсенко.

Врач отметила, что организм каждого ребенка индивидуален. Кому-то необходимо безглютеновое питание, некоторым детям нельзя молочные продукты или другие группы продуктов. В связи с этим, она призвала родителей пристальнее следить за особенностями здоровья детей и оптимизировать под это его рацион.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева сообщила, что призвала Роспотребнадзор решить вопрос с наличием фастфуда в школьных столовых и буфетах. По ее мнению, нездоровая еда формирует у детей неправильные пищевые привычки.