Назван фактор, усложняющий продвижение России в зоне СВО осенью

Осенние дожди осложнят продвижение Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом, по его словам, у российской армии наметилась тактика и направления основных ударов.

Мы будем наблюдать определенный спад продвижения наших войск. Погода меняется — начинается сезон дождей, этот фактор нужно учитывать. Но у нас уже наметилась тактика и направления основных ударов. Благодаря новой тактике мы фактически ломаем оборону противника и двигаемся вперед — это 100%. Эта тенденция будет продолжаться и нарастать. Но еще раз хочу сказать: ключевой негативный фактор — это погода. Украинская армия молится на то, чтобы побыстрее пошли дожди, — сказал Кнутов.

Ранее военный и политический эксперт Ян Гагин заявил, что силы российской армии блокировали крупную группировку ВСУ у водохранилища в Константиновке в Донецкой Народной Республике. По его словам, из-за огневого контроля со стороны ВС РФ украинские военные не могут получать снабжение и покинуть позиции. Минобороны РФ информацию не комментировало.