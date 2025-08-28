День знаний — 2025
28 августа 2025 в 12:57

Хозяин кота восемь часов пытался вытащить его из вентиляционной шахты

Спасатели МЧС пришли на помощь застрявшему в вентиляционной шахте коту

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Подмосковье сотрудники МЧС провели операцию по спасению кота, застрявшего в вентиляционной шахте, сообщает Telegram-канал «112». Питомец сбежал на чердак многоквартирного дома и прыгнул в узкое техническое пространство, где провел более восьми часов.

Владелец животного безуспешно пытался самостоятельно помочь любимцу, после чего обратился к профессионалам. Спасатели полтора часа аккуратно работали с помощью специального оборудования, чтобы извлечь животное без травм. Кота удалось достать с помощью петли и поднять на поверхность. Пострадавший питомец был передан хозяину в удовлетворительном состоянии.

Ранее молодая француженка была оштрафована на значительную сумму во время путешествия на поезде. Причиной финансового взыскания послужило мяуканье кота, который сопровождал пассажиров в поездке.

До этого в Москве сотрудники МЧС спасли двух котят, которые забрались под капот автомобиля Kia на Рублевском шоссе. Женщина, заметив животных, не смогла самостоятельно достать их и обратилась к спасателям. Она рассказала, что одного из малышей забрал пожарный, а другой остался у нее.

коты
Подмосковье
шахты
МЧС
