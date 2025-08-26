День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 17:53

Девушку оштрафовали за мяуканье кота

Во Франции девушку оштрафовали на €110 из-за мяуканья кота в поезде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Молодая француженка была оштрафована на значительную сумму во время путешествия на поезде, сообщает телеканал BFMTV. Причиной финансового взыскания послужило мяуканье кота, который сопровождал пассажиров в поездке.

Инцидент произошел на прошлой неделе во время следования поезда из Парижа в бретонский город Ван. Камилла и ее спутник путешествовали вместе со своим питомцем по кличке Моне, который находился в специальном контейнере для перевозки животных.

Хозяйка животного подчеркивает, что полностью соблюдала правила перевозки домашних питомцев. Кот имел собственный проездной билет стоимостью €7 (661,22 рубля) и находился в предназначенном для этого контейнере.

Кот немного мяукал в начале поездки, и после жалобы пассажира контролер оштрафовал нас на €110 (10 тысяч рублей. — NEWS.ru), — рассказала Камилла.

Девушка считает наложенный штраф абсолютно несправедливым и подала официальную жалобу на действия контролера. Она заявила, что намерена бойкотировать услуги железнодорожного перевозчика до тех пор, пока ей не вернут денежные средства.

Ранее в Санкт-Петербурге волонтеры спасли крошечного котенка, застрявшего в ливневой канализации у Английского моста. Тревогу забили местные жители, услышавшие жалобное мяуканье, доносящееся из-под земли. Вес крохи составил всего 400 граммов.

Франция
штрафы
коты
поезда
