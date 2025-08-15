Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 12:10

Спасение крошечного котенка из люка в Петербурге сняли на видео

Волонтеры спасли маленького котенка из ливневой канализации в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге волонтеры спасли крошечного котенка, застрявшего в ливневой канализации у Английского моста, сообщила пресс-служба организации «Кошкиспас». Тревогу забили местные жители, услышавшие жалобное мяуканье, доносящееся из-под земли. Вес крохи составил всего 400 граммов.

Получив наводку, двое волонтеров тут же отправились к месту происшествия, однако спасательная операция оказалась сложнее, чем предполагалось. Первая попытка помочь малышу затянулась до двух часов ночи, но успехом не увенчалась.

Что-то пошло не так. Точнее, не пошло. Котенок упорно не хотел уходить от пыжа. И даже когда пыж прижал маленькое тело к выступу, котенок не сделал попытки выбраться, — рассказал волонтер «Кошкиспас».

Добровольцам пришлось отложить операцию до утра. В итоге кроху удалось аккуратно извлечь при помощи петли. Теперь спасенный малыш находится в безопасности — его поместили в гостиницу для животных.

Ранее в Лосиноостровском районе Москвы котенок застрял в моторном отсеке под капотом автомобиля. На помощь животному выехали столичные спасатели.
спасения
животные
волонтеры
коты
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца
Россияне выбрали наиболее подходящий вариант произношения слова «миллион»
Автоблогер с 7 млн подписчиками отправился в колонию за дачу взятки
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.