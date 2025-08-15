Спасение крошечного котенка из люка в Петербурге сняли на видео

Спасение крошечного котенка из люка в Петербурге сняли на видео Волонтеры спасли маленького котенка из ливневой канализации в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге волонтеры спасли крошечного котенка, застрявшего в ливневой канализации у Английского моста, сообщила пресс-служба организации «Кошкиспас». Тревогу забили местные жители, услышавшие жалобное мяуканье, доносящееся из-под земли. Вес крохи составил всего 400 граммов.

Получив наводку, двое волонтеров тут же отправились к месту происшествия, однако спасательная операция оказалась сложнее, чем предполагалось. Первая попытка помочь малышу затянулась до двух часов ночи, но успехом не увенчалась.

Что-то пошло не так. Точнее, не пошло. Котенок упорно не хотел уходить от пыжа. И даже когда пыж прижал маленькое тело к выступу, котенок не сделал попытки выбраться, — рассказал волонтер «Кошкиспас».

Добровольцам пришлось отложить операцию до утра. В итоге кроху удалось аккуратно извлечь при помощи петли. Теперь спасенный малыш находится в безопасности — его поместили в гостиницу для животных.

Ранее в Лосиноостровском районе Москвы котенок застрял в моторном отсеке под капотом автомобиля. На помощь животному выехали столичные спасатели.