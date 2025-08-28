День знаний — 2025
28 августа 2025 в 12:55

Огненное зарево поднялось над военным аэродромом в Чернигове

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военному аэродрому «Певцы» в Чернигове

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска ударили по военному аэродрому «Певцы» на окраине Чернигова, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его словам, также в городе были поражены склады боеприпасов, пункты дислокации подразделений, линии связи и транспортные узлы. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Чернигов — крупный центр управления и логистики. Удары по городу поразили склады боеприпасов, пункты дислокации подразделений, линии связи и транспортные узлы. По сообщениям местных жителей, военный аэродром «Певцы» получил хороший удар с мощной детонацией, — написал Лебедев.

Он также заявил об ударах в районе городов Нежин и Прилуки. По его информации, были поражены склады вооружения и техники, полевые лагеря и командные пункты. По предварительным данным, уничтожено помещение с тренирующимися пилотами и есть попадания по ангарам с самолетами, в том числе импортными на военной авиабазе.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России ударили по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. По данным ведомства, армия задействовала в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

