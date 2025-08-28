Филипп Киркоров оплакивает близкого друга

Умер пес по кличке Хари, проживший 16 лет, сообщил певец Филипп Киркоров в Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена), опубликовав соответствующий пост. Музыкант узнал о потере сразу после возвращения с конкурса «Новая волна» в Казани — животное скончалось за час до приезда хозяина.

16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающим под обеденным столом в ожидании вкусняшек, — написал артист.

Киркоров подчеркнул, что смерть питомца для него равносильна потере друга. По его словам, Хари появился в его семье во время гастролей в Красноярске, когда артист взял его домой из цирка. Певец также отметил, что век собак короток, и поблагодарил питомца за годы, проведенные рядом. В прощальном посте он добавил, что будет хранить память о нем.

Ранее Киркоров упал на сцене во время концерта в Казани: артист оступился на ступеньках при выходе к публике, но быстро поднялся и продолжил выступление. После инцидента певец признался, что всю жизнь испытывает страх перед лестницами.