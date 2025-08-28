Медведев почтил память Кирилла Вышинского

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с уходом из жизни исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. Он отметил мужество и стойкость журналиста, а также его значительный вклад в отстаивание исторической правды, передает РИА Новости.

Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Кирилла Валерьевича Вышинского, талантливого журналиста, медиаменеджера, правозащитника публициста. Кирилл Валерьевич всегда оставался верным своим профессиональному и гражданскому долгу, был человеком твердых убеждений, настоящим патриотом Отечества, — написал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что Вышинский в самых тяжелых обстоятельствах проявлял мужество и стойкость. Он подчеркнул, что жизненный путь журналиста является примером беззаветного служения родине и преданности высшим идеалам.

Также Медведев отметил, что для коллег Вышинский останется образцом истинного профессионала. Его уход был охарактеризован как огромная и невосполнимая потеря для всех, кто его знал.

Кирилл Вышинский скончался 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. Церемония прощания с журналистом состоялась в траурном зале Троекуровского кладбища.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства назвал покойного мужественным, сильным духом человеком и блестящим журналистом.