День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:49

Медведев почтил память Кирилла Вышинского

Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Вышинского

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с уходом из жизни исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. Он отметил мужество и стойкость журналиста, а также его значительный вклад в отстаивание исторической правды, передает РИА Новости.

Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Кирилла Валерьевича Вышинского, талантливого журналиста, медиаменеджера, правозащитника публициста. Кирилл Валерьевич всегда оставался верным своим профессиональному и гражданскому долгу, был человеком твердых убеждений, настоящим патриотом Отечества, — написал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что Вышинский в самых тяжелых обстоятельствах проявлял мужество и стойкость. Он подчеркнул, что жизненный путь журналиста является примером беззаветного служения родине и преданности высшим идеалам.

Также Медведев отметил, что для коллег Вышинский останется образцом истинного профессионала. Его уход был охарактеризован как огромная и невосполнимая потеря для всех, кто его знал.

Кирилл Вышинский скончался 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. Церемония прощания с журналистом состоялась в траурном зале Троекуровского кладбища.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства назвал покойного мужественным, сильным духом человеком и блестящим журналистом.

Россия
Дмитрий Медведев
Кирилл Вышинский
соболезнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.