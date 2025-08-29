День знаний — 2025
29 августа 2025 в 12:55

Каждая пятая школа Екатеринбурга нарушает правила пожарной безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждая пятая школа Екатеринбурга не прошла проверку на пожарную безопасность, сообщил главный инспектор региона по пожарному надзору Сергей Махнев. По его данным, в Свердловской области нарушения выявлены в 259 образовательных учреждениях из 1208, передает портал 66.RU.

Имеются проблемы оснащения образовательных организаций оборудованием, нарушения при их строительстве и ремонте. Для Екатеринбурга актуальны вопросы неравномерного распределения мест, — отметили в прокуратуре региона.

Всего проверяющие зафиксировали более двух тысяч нарушений. Так, в школах микрорайона Солнечный обнаружены проблемы с соблюдением нормативов площади на одного ученика. В прокуратуре также отметили, что ситуация с пожарной безопасностью и нарушениями сохраняется на протяжении нескольких лет.

Ранее юрист Игорь Поздняков напомнил о незаконности любых принудительных сборов средств в школах на ремонт, подарки учителям или охрану. Эксперт подчеркнул, что образование в России бесплатно, а все необходимое для учебного процесса должно оплачиваться государством. Он рекомендовал родителям не поддаваться на давление и в случае нарушений обращаться в управление образования или прокуратуру.

школы
безопасность
проверки
пожары
