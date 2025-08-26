СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной

Следственный комитет России начал процессуальную проверку по факту происшествия с альпинисткой Натальей Наговицыной на пике Победы в Киргизии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Спортсменка больше недели находится на высоте свыше 7000 метров из-за перелома ноги.

Председатель СК дал указание подчиненным во взаимодействии с МИД России и МЧС России принять все возможные меры для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания посильной помощи в целях спасения российской альпинистки, — сказала она.

Известно, что глава СК Александр Бастрыкин инициировал проверку после обращения сына спортсменки — 27-летнего Михаила. Мужчина просил помочь организовать аэросъемку района для подтверждения того, что его мать жива.

Тем временем президент Федерации спортивного туризма России Сергей Миронов рассказал, что застрявшая в Киргизии альпинистка со спутником нарушили главные правила, пойдя в горы малой группой и без регистрации. По его словам, вопрос техники безопасности никто не отменял, поэтому категорически запрещается ходить двойками и не ставить в известность о выбранных маршрутах.