Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 13:56

Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной

В Федерации спортивного туризма назвали ошибки, которые совершила Наговицына

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Застрявшая в Киргизии альпинистка Наталья Наговицына со спутником нарушили главные правила, пойдя в горы малой группой и без регистрации, рассказал президент Федерации спортивного туризма России Сергей Миронов в беседе с ТАСС. По его словам, вопрос техники безопасности никто не отменял, поэтому категорически запрещается ходить двойками и не ставить в известность о выбранных маршрутах.

Если в горы идут два человека — это неправильно. Один сорвался, осталась одна. Всегда должна быть группа, — подчеркнул он.

Ранее сын альпинистки Михаил Наговицын рассказал о видео, которое сняли на беспилотник. По его словам, на кадрах отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи его мать жива и она активно машет рукой. Он также напомнил, что спортсменка имела второй разряд.

До этого эвакуацию женщины с пика Победы свернули из-за нестабильных погодных условий. Как сообщил вице-президент Федерация альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков, поднять в воздух вертолет было невозможно.

Наталья Наговицына
ошибки
альпинисты
горы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действовать на опережение»: Миронов призвал усилить контроль над миграцией
Под Анапой бушует лесной пожар
Епископ рассказал о вреде эзотерических практик
На Западе узнали об обсуждении США и России энергетических сделок
Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын
В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий
Боец СВО развеял миф о роли танков в современных боевых действиях
Рыбак два дня дрейфовал с телом внезапно умершего брата на сломанной лодке
Стало известна причина смерти актера Алексея Аптовцева
Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли
Россиянам рассказали, какие консервы нельзя есть
IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше десяти карт в одни руки
Samsung ответил на сообщения о предустановке МАХ на свои смартфоны
В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков
Налет на Крым, отравленная вода, сотни трупов: ВСУ атакуют РФ 26 августа
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Натальей Наговицыной
«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов
Дочь Пескова заподозрили в беременности
Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной
«Мы не признаем»: в Боливии взбунтовались против России
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.