Названы главные ошибки альпинистки Наговицыной

Застрявшая в Киргизии альпинистка Наталья Наговицына со спутником нарушили главные правила, пойдя в горы малой группой и без регистрации, рассказал президент Федерации спортивного туризма России Сергей Миронов в беседе с ТАСС. По его словам, вопрос техники безопасности никто не отменял, поэтому категорически запрещается ходить двойками и не ставить в известность о выбранных маршрутах.

Если в горы идут два человека — это неправильно. Один сорвался, осталась одна. Всегда должна быть группа, — подчеркнул он.

Ранее сын альпинистки Михаил Наговицын рассказал о видео, которое сняли на беспилотник. По его словам, на кадрах отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи его мать жива и она активно машет рукой. Он также напомнил, что спортсменка имела второй разряд.

До этого эвакуацию женщины с пика Победы свернули из-за нестабильных погодных условий. Как сообщил вице-президент Федерация альпинизма и спортивного лазания Киргизии Илим Карыпбеков, поднять в воздух вертолет было невозможно.