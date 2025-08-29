День знаний — 2025
Раскрыта личность ликвидированного под Сумами офицера эстонского спецназа

Ликвидированным в Сумской области эстонским наемником оказался офицер Руст

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эстонским наемником, которого ликвидировали в Сумской области, оказался высокопоставленный офицер спецназа Олев Руст, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его данным, 37-летний солдат удачи мог погибнуть на прошлой неделе при массированном ударе авиабомбами ФАБ.

В Сумской области ликвидирован высокопоставленный офицер эстонского спецназа Олев Руст 27.04.1988 года рождения. <…> Вероятно, наемник ликвидирован в результате массированного удара ФАБ неделю назад, — отметил источник.

Собеседник агентства добавил, что Руст отправился добровольцем на Украину в 2023 году. С тех пор он служил в 3-м полку Сил специальных операций ВСУ.

Ранее сообщалось, что эстонские наемники, участвующие в конфликте на Украине в составе ВСУ, занимаются подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов. Обучение проводится на специально оборудованных автономных позициях, позволяющих специалистам работать непрерывно в течение нескольких суток. Сами военные отмечают, что добавляют опыт для ведения боевых действий в «конфликте будущего».

