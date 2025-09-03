Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки В Геленджике мужчина упал в воду и получил разрыв селезенки

В Геленджике мужчина упал с надувной «таблетки» и получил разрыв селезенки, сообщил Telegram-канал Kub Mash. Следственный комитет начал проверку.

Канал отметил, что несмотря на сильный ветер туристов звали покататься на гидроциклах. Во время одной из поездок 21-летний молодой человек упал с сиденья в воду и серьезно пострадал.

Ранее Кизлярский информационный центр сообщил, что спасатели обнаружили тело 18-летней девушки, которая упала с моста в реку Терек в дагестанском Кизляре утром 26 августа. Труп нашли в трех километрах от места происшествия. В поисках участвовали сотни добровольцев — они проходили русло реки метр за метром. Для того чтобы снизить уровень воды, было перекрыто течение.

До этого в Кронштадте четырех подростков-спортсменов из Москвы унесло в залив на катамаранах. Группа несовершеннолетних отдыхала на пляже без сопровождения взрослых, когда решила совершить водную прогулку. Подростки не рассчитали силы течения и оказались отнесены далеко от берега. На помощь прибыли спасатели, они эвакуировали детей.