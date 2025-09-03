Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 17:16

Экономист рассказал, чем опасно снижение ключевой ставки ЦБ

Экономист Змиев: снижение ключевой ставки обернется ослаблением рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую экономику ждет «кредитный пузырь», ослабление рубля и рост цен в случае снижения ключевой ставки, заявил экономист Евгений Змиев. По его словам, переданным НСН, нынешняя ставка позволяет снижать инфляцию и удерживать стабильность национальной валюты, поэтому понижать ее не стоит.

Сейчас задача — не допустить новых пузырей. При снижении ставки рубль будет ослабевать, так как покупки перейдут в валюты. А цены на импорт будут расти, так как люди будут брать кредиты и покупать на них импортные вещи, — предупредил Змиев.

Ранее первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров говорил, что снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов представляется малореалистичным сценарием. Он отметил, что все меры должны осуществляться более «умеренно, сдержанно, но своевременно».

До этого зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что совет директоров ЦБ может делать паузы в ходе снижения ключевой ставки. По его словам, это возможно, если оперативные данные покажут недостаточно быстрое снижение темпов роста цен.

