«Уже надоела»: Захарова оценила возможную продажу Сафонова из-за украинца

Повальная украинизация спорта всем надоела, заявила «Матч ТВ» представитель МИД России Мария Захарова. Именно так она отреагировала на сообщения, что французский ПСЖ может продать российского голкипера Матвея Сафонова в связи с приходом в команду украинского защитника Ильи Забарного.

Эта украинизация повальная, что спорта, что международной повестки в целом, уже надоела всем. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия. И она является абсолютно наносной и искусственно внедренной, — сказала дипломат.

Ранее Забарный заявил, что будет профессионально выполнять обязательства перед клубом и взаимодействовать с вратарем Матвеем Сафоновым. Так он ответил на вопрос об отношениях с российским спортсменом. При этом Забарный подчеркнул, что не поддерживает личных отношений с россиянами и высказался в поддержку изоляции российского футбола.

Российский вратарь при этом принял участие в традиционной процедуре посвящения новичков команды. Голкипер в шутку ударил Забарного по плечам и спине в составе «приветственного коридора» перед первой тренировкой украинского защитника в новом клубе. Данный ритуал является общепринятой практикой во многих футбольных клубах мира и символизирует принятие нового игрока в команду.