Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 15:17

Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах

Военблогер Звинчук: геймеры могли бы пополнить ряды ВС России

Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

Геймеры могли бы пополнить ряды российской армии, заявил основатель Telegram-канала «Рыбарь», военблогер Михаил Звинчук. Соответствующее предложение он адресовал командованию ВС России. По мнению блогера, геймеры могут оказаться удачным выбором как объект рекрутинга благодаря своим навыкам.

Игровые навыки позволяют быстрее осваивать беспилотники и в принципе военную технику, что повышает общую эффективность вооруженных сил, — аргументировал свое предложение Звинчук.

Блогер отметил, что все это важно для действий в боевой обстановке. Звинчук добавил, что отдельным плюсом геймеров будет их вовлеченность в военную тематику и интерес к технике и вооружению. Блогер указал, как другие государства уже пытались реализовать такую практику. Звинчук убежден, что России следует обратить внимание на этот способ пополнения рядов ВС.

Ранее оператор беспилотников с позывным Мартын из группы Немца 291-го гвардейского полка вступил в схватку с украинским пулеметчиком в зоне СВО. Военкор сообщил, что дроновод сделал жизнь бойца ВСУ невыносимой.

блогеры
геймеры
СВО
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад победы в Пекине
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
В квартире известного юмориста обнаружили ценности на миллионы рублей
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Шебекино
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.