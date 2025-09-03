Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах

Геймеры могли бы пополнить ряды российской армии, заявил основатель Telegram-канала «Рыбарь», военблогер Михаил Звинчук. Соответствующее предложение он адресовал командованию ВС России. По мнению блогера, геймеры могут оказаться удачным выбором как объект рекрутинга благодаря своим навыкам.

Игровые навыки позволяют быстрее осваивать беспилотники и в принципе военную технику, что повышает общую эффективность вооруженных сил, — аргументировал свое предложение Звинчук.

Блогер отметил, что все это важно для действий в боевой обстановке. Звинчук добавил, что отдельным плюсом геймеров будет их вовлеченность в военную тематику и интерес к технике и вооружению. Блогер указал, как другие государства уже пытались реализовать такую практику. Звинчук убежден, что России следует обратить внимание на этот способ пополнения рядов ВС.

