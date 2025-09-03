Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 15:34

На Западе сделали неожиданный вывод о работе RT

New York Times признала, что RT правдиво освещает хаотичную ситуацию на Западе

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

RT правдиво освещает «хаотичную» ситуацию в странах Запада, передает New York Times. По данным издания, международное СМИ на регулярной основе выпускает программы, которые показывают, в каком смятенном состоянии пребывают в настоящее время западные демократии.

Сила этого нарратива отчасти проистекает из того, что он основан на определенной правде: многие страны Запада действительно находятся в состоянии хаоса, — сказано в материале.

Также аналитики обратили внимание, что в июле большая часть россиян, опрошенных независимым социологическим центром, заявили, что довольны своей жизнью. Это самый высокий показатель с начала проведения таких опросов в 1993 году, через два года после распада Советского Союза, объяснили авторы материала.

Ранее сообщалось, что отставка президента Франции Эммануэля Макрона может стать потрясением для дипломатии Европейского союза, однако она не решит внутреннего кризиса в стране. По словам западных аналитиков, соответствующую ситуацию внутри республики можно назвать тупиковой.

Запад
СМИ
хаос
обстановка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал, чем опасно снижение ключевой ставки ЦБ
Прямо как в Китае: соленые огурцы на зиму с копченым чаем
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Долина призналась, что «прячется» от желающих попасть на юбилейный концерт
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.