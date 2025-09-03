На Западе сделали неожиданный вывод о работе RT New York Times признала, что RT правдиво освещает хаотичную ситуацию на Западе

RT правдиво освещает «хаотичную» ситуацию в странах Запада, передает New York Times. По данным издания, международное СМИ на регулярной основе выпускает программы, которые показывают, в каком смятенном состоянии пребывают в настоящее время западные демократии.

Сила этого нарратива отчасти проистекает из того, что он основан на определенной правде: многие страны Запада действительно находятся в состоянии хаоса, — сказано в материале.

Также аналитики обратили внимание, что в июле большая часть россиян, опрошенных независимым социологическим центром, заявили, что довольны своей жизнью. Это самый высокий показатель с начала проведения таких опросов в 1993 году, через два года после распада Советского Союза, объяснили авторы материала.

Ранее сообщалось, что отставка президента Франции Эммануэля Макрона может стать потрясением для дипломатии Европейского союза, однако она не решит внутреннего кризиса в стране. По словам западных аналитиков, соответствующую ситуацию внутри республики можно назвать тупиковой.