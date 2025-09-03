Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 14:52

На Западе объяснили, для кого отставка Макрона станет потрясением

Politico: отставка Макрона не решит внутренний кризис Франции

Эммануэль Макрон

Отставка президента Франции Эммануэля Макрона может стать потрясением для дипломатии Европейского союза, однако она не решит внутреннего кризиса в стране, такая оценка прозвучала в материале издания Politico от 3 сентября. Журналисты назвали ситуацию внутри республики тупиковой.

Хотя уход Макрона станет настоящим землетрясением на европейской дипломатической сцене, все больше сомнений возникает в том, что он сможет разрешить тупиковую ситуацию, в которой оказалась Пятая республика, — говорится в материале.

По мнению издания, французская политическая система в настоящее время парализована, что привело к открытому обсуждению возможной отставки главы государства. Отмечается, что Макрон уже ведет поиски нового премьер-министра для замены Франсуа Байру.

При этом Politico выражает скептицизм относительно способности нового премьера решить проблему государственного долга. Подчеркивается, что даже в случае отставки президента его преемник столкнется с теми же системными вызовами, которые не находят решения в текущей политической ситуации.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что политика Макрона может привести к мятежам и бунтам среди населения с требованием отставки главы государства. Он напомнил, что в истории страны есть примеры свержения правителей.

