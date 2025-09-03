Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи

Беседа лидера КНДР Ким Чен Ына со спикером Национального собрания Южной Кореи У Вон Сиком в Пекине была очень короткой, сообщило агентство Yonhap. По данным издания, они обменялись парой реплик. У Вон Сик напомнил, что их последняя встреча состоялась семь лет назад.

Да, — ответил Ким Чен Ын.

Первая встреча между Ким Чен Ыном и У Вон Сиком состоялась в 2018 году в Доме мира в Пханмунджоме. Тогда парламентарий рассказал северокорейскому лидеру о родственниках, проживающих в КНДР. Ким пообещал «приложить усилия, чтобы помочь утолить боль» разделенных семей.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Москву. После завершения беседы в Пекине тет-а-тет главы государств обнялись и пожали руки. Российский лидер проводил коллегу до кортежа.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Ким Чен Ын получил приглашение посетить Москву. По его словам, даты визита будут согласованы позже. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что контакты с КНР и Северной Кореей направлены исключительно во благо стран, а не против других.