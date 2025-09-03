Названы страшные для Украины последствия потери Купянска

Потеря Купянска серьезно повлияет на боеспособность Вооруженных сил Украины в Харьковской области, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, город открывает путь к промышленной зоне, где сосредоточены крупнейшие предприятия военно-промышленного комплекса региона.

Части подразделений нашей армии уже контролируют где-то одну треть Купянска. Во многих районах уже подняты русские флаги. Дело в том, что Купянск — это стратегический пункт, который выходит напрямую на шоссе, ведущее к Чугуеву. Это пригород Харькова — промышленная зона, зона военной и гражданской авиационной промышленности, танкостроения, [там находится] Харьковский тракторный завод. Эта агломерация включает в себя огромное количество промышленных объектов, которые ВСУ использовали для производства и ремонта техники и вооружения. Потеря этого района Купянска полностью подрывает боеспособность всей группировки в Харькове и Харьковской области, — объяснил Матвийчук.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные развернули флаг РФ в центре Купянска в Харьковской области. В ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ продвинулись также в районы наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около городской администрации.