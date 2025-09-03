Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 15:36

Названы страшные для Украины последствия потери Купянска

Военэксперт Матвийчук: потеря Купянска подорвет боеспособность ВСУ в Харькове

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Потеря Купянска серьезно повлияет на боеспособность Вооруженных сил Украины в Харьковской области, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, город открывает путь к промышленной зоне, где сосредоточены крупнейшие предприятия военно-промышленного комплекса региона.

Части подразделений нашей армии уже контролируют где-то одну треть Купянска. Во многих районах уже подняты русские флаги. Дело в том, что Купянск — это стратегический пункт, который выходит напрямую на шоссе, ведущее к Чугуеву. Это пригород Харькова — промышленная зона, зона военной и гражданской авиационной промышленности, танкостроения, [там находится] Харьковский тракторный завод. Эта агломерация включает в себя огромное количество промышленных объектов, которые ВСУ использовали для производства и ремонта техники и вооружения. Потеря этого района Купянска полностью подрывает боеспособность всей группировки в Харькове и Харьковской области, — объяснил Матвийчук.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные развернули флаг РФ в центре Купянска в Харьковской области. В ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ продвинулись также в районы наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около городской администрации.

Купянск
Харьковская область
ВСУ
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, кем он считает Зеленского на Украине
Для любимого зятя: соленые огурцы с тархуном — необычно и очень вкусно
Блогер посоветовала живописный регион для короткой поездки осенью из Москвы
Путин пригласил Зеленского в Москву
Путин анонсировал запуск «газовой реки» в Китай
Путин ответил на вопрос о безопасности Украины
Путин раскрыл истинное отношение России к вступлению Украины в ЕС
«На вкус и цвет товарищей нет»: Долина о «голой» вечеринке Крида
Путин объяснил, что происходит с ведущими экономиками ЕС
Названы простые способы быстро повысить артериальное давление
Долина выступила против полного перехода на ИИ
Названы вероятные цели новой торпеды Китая, которую сравнили с «Посейдоном»
ВСУ под землей, ВС РФ в центре Купянска: новости СВО на вечер 3 сентября
В российском городе женщина угнала незапертый автомобиль
Труп на сельской дискотеке: юный рецидивист зарезал сверстника из ревности
Забрали горы: мужчина бесследно пропал на хребте в Кубани, как его спасают
«Стараюсь меньше отвлекаться: Путин высказался об отношении к слухам
Долина призналась, что «прячется» от желающих попасть на юбилейный концерт
Ливни, град и холод до +3? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Девушку футболиста увезли в больницу из-за очень большого члена ее партнера
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.