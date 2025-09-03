Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов

В Москве в ходе совместного рейда правоохранительных органов было обнаружено около 60 нелегальных мигрантов в хостеле в многоэтажном доме. В операции участвовали более 100 сотрудников военного следственного управления столичного СК, МВД, ФСБ и Росгвардии.

В результате рейда выявили 19 получивших российский паспорт граждан, которые не встали на воинский учет. Все они были доставлены в военный комиссариат для оформления соответствующих документов. Всего правоохранители проверили документы более 1200 жителей общежития и провели тестирование на знание русского языка.