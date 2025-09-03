Вооруженные силы России, возможно, повторили в Донецкой Народной Республике операцию «Поток», ранее проведенную в Судже, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». В публикации отмечается, есть вероятность, что появившееся видео с солдатами в трубе является постановочным. Однако, если это не так, то фрагмент представляет собой подготовку или проведения реальной операции. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Разветвленная сеть газопроводов проходит через все крупные города Донбасса, что теоретически может позволить российским войскам выходить на поверхность в любом из этих населенных пунктов. Данная инфраструктура потенциально обеспечивает значительные тактические возможности для проведения специальных операций.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил, что ВСУ строят подземные укрытия для постоянного размещения военнослужащих. По его словам, это касается также учебных центров. Главком добавил, что войскам поручено сосредоточиться на развитии системы защитных сооружений и укрытий.

До этого российские военные установили государственный флаг РФ в центральной части Купянска Харьковской области. Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что бойцы Вооруженных сил России были замечены в районах ключевых административных и промышленных зданий, включая территорию у здания городской администрации.