03 сентября 2025 в 13:01

Отказалась от капризных цветов в пользу этого куста: зимует без укрытия

Отказалась от капризных цветов в пользу этого куста, который поражает обильным и продолжительным цветением с июня по сентябрь. Его ветви покрываются шапками нежно-розовых, малиновых или пурпурных соцветий.

Розовые спиреи — идеальное решение для сада, сочетающее феноменальную декоративность и неприхотливость. Они морозостойки (выдерживают до -30 °C), засухоустойчивы и растут на любых почвах, включая бедные и каменистые. Спиреи не требуют сложного ухода: достаточно полива в засуху, легкой обрезки после цветения и мульчирования почвы.

Кроме того, спиреи зимуют без укрытия, подавляют сорняки, устойчивы к болезням и очищают воздух благодаря фитонцидным свойствам. Это беспроигрышный вариант для тех, кто хочет яркий сад без хлопот!

Ранее стало известно, какой цветок посеять в сентябре, чтобы избавиться от вредителей на участке.

цветы
растения
многолетники
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
