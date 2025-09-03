Саммит ШОС — 2025
Один полив за сезон и никакого ухода! Многолетник для лютых морозов до −40°

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта астра — настоящая находка для сурового российского климата! Она способна пережить даже лютые морозы до −40 °C и продолжает цвести, когда другие растения уже давно готовятся к зиме. С сентября до первых заморозков её кусты, усыпанные сиреневыми, розовыми или белыми цветами, напоминают яркие созвездия в опустевшем саду.

Для посадки выберите солнечное место с хорошо дренированной почвой. Астра новобельгийская не выносит застоя воды — при посадке добавьте в лунку песок или вермикулит. Растение быстро разрастается, поэтому оставляйте между кустами не менее 50–60 см. Уход минимален: полив в засуху и одна подкормка комплексным удобрением весной.

Особенность этой астры — невероятная жизнестойкость. Даже после первых снегопадов её побеги продолжают держать форму, а цветы сохраняют яркость. После зимы кусты быстро восстанавливаются и уже в марте активно идут в рост. Раз в 3–4 года делите разросшиеся кусты — это омолодит растения и обеспечит пышное цветение.

Идеальные партнёры для этой астры — декоративные злаки, хризантемы и рудбекии. Она создает потрясающие осенние композиции и привлекает в сад последних бабочек и пчёл. Срежьте несколько веточек для букета — в вазе они простоят до двух недель, напоминая о уходящем лете.

