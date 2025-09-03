Сажаю эти цветы в сентябре — и уже в апреле получаю яркую, ароматную клумбу

Гиацинты — короли весеннего сада, сочетающие феноменальную декоративность, насыщенный аромат и невероятную выносливость. Их преимущества: раннее цветение (апрель — май), огромная палитра оттенков от белоснежного до фиолетового.

Осенняя посадка гарантирует 100% приживаемость: выберите солнечный участок с дренированной почвой, посадите луковицы в сентябре — октябре на глубину 15 см (3 высоты луковицы) на расстоянии 10–15 см друг от друга. Добавьте в лунку горсть песка и компоста, полейте и замульчируйте торфом.

Уже весной гиацинты взойдут одними из первых, подарят пьянящий аромат и яркие краски, а их стройные соцветия будут радовать 2–3 недели. Эти цветы идеальны для клумб, альпинариев и контейнеров, а их луковицы выделяют фитонциды, оздоравливая почву.

