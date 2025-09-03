Острый азиатский салат с имбирем и соевым соусом на зиму

Для приготовления этой ароматной заготовки потребуется следующий набор продуктов: 1 килограмм баклажанов, 500 граммов болгарского перца, 300 граммов репчатого лука, 1 большой острый перец чили (или по вкусу), свежий корень имбиря длиной около трех сантиметров и 3 зубчика чеснока. Для маринада подготовьте 100 миллилитров соевого соуса, 100 миллилитров лимонного сока, 150 граммов сахара, 100 граммов растительного масла и 1 ст. л. соли.

Начните с обработки овощей. Баклажаны порежьте на кубики среднего размера, посыпьте солью и оставьте на тридцать минут, чтобы выделился горький сок, который затем нужно слить. Перец нарежьте соломкой. Нашинкуйте репчатый лук полукольцами, острый перец — тонкими колечками (если не хотите излишней остроты, удалите семена), чеснок и имбирь измельчите любым удобным для вас способом.

В глубоком сотейнике или посуде с толстым дном соедините все ингредиенты для маринада: соевый соус, лимонный сок, сахар, масло и соль. Доведите эту смесь до появления пузырьков кипения. Опустите в кипящий маринад все подготовленные овощи, включая баклажаны. Перемешайте содержимое кастрюли и тушите на среднем огне, помешивая, в течение двадцати минут. Затем выложите готовое блюдо в обработанные банки, утрамбуйте так, чтобы вышел лишний воздух, и залейте оставшимся маринадом. Закройте банки крышками, поставьте на крышки, укутайте до остывания. Поставьте в холодильник или погреб.

